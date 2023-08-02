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В «Динамо» рассказали о сроках получения Менеллом российского спортивного гражданства

В «Динамо» рассказали о сроках получения Менеллом российского спортивного гражданства
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал, что клуб планирует решить все вопросы с российским спортивным гражданством Бреннана Менелла до начала регулярки.

«Менелл вчера получил гражданство РФ. Также мы подали документы, чтобы он получил и российское спортивное гражданство. Рассчитываем решить все вопросы до старта регулярного чемпионата, находимся на связи с Федерацией хоккея России», — приводит слова Сопина «РИА Новости Спорт».

Менелл принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне, в которых записал на свой счёт 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10». О своём желании получить российское гражданство 26-летний игрок обороны заявил 29 апреля 2023 года.

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