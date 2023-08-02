Гудас отклонил предложения «Калгари», «Эдмонтона» и «Торонто» из-за давления СМИ в Канаде

Защитник Радко Гудас отклонил предложения «Калгари Флеймз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает Deník Sport.
В подкасте 33-летний игрок обороны объяснил нежелание выступать в Канаде давлением средств массовой информации, особенно в Торонто. Защитник заявил, что давление в плей-офф было «сумасшедшим», хотя он играл за «Флориду», а не за «Торонто».
Напомним, 1 июля Гудас подписал трёхлетнее соглашение с «Анахайм Дакс» на общую сумму $ 12 млн.
В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Гудас принял участие в 72 встречах, в которых забросил две шайбы и отдал 15 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 17 очков при общем показателе полезности «+14». В плей-офф защитник сыграл ещё в 21 матче и отдал три результативные передачи при коэффициенте полезности «-5». Вместе с «Флоридой», за которую Гудас выступал с 2020 года, он дошёл до финала Кубка Стэнли.
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