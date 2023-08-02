Терри подписал семилетний контракт с «Анахаймом» на общую сумму $ 49 млн
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Нападающий Трой Терри подписал семилетний контракт с «Анахайм Дакс» на общую сумму $ 49 млн, сообщает пресс-служба клуба.
Таким образом, стороны избежали арбитражного слушания, к которому обращался 25-летний форвард. В арбитраже игрок просил зарплату $ 8 млн в год, «утки» предлагали $ 4,5 млн в год.
В минувшем сезоне Терри за «Анахайм» сыграл 70 матчей, в которых забросил 23 шайбы и отдал 38 результативных передач, набрав в общей сложности 61 очко с показателем полезности «-8». Всего в Национальной хоккейной лиге нападающий отметился 176 (75+101) результативными баллами в 274 играх.
В составе молодёжной сборной США Трой стал победителем чемпионата мира 2017 года. В последних двух сезонах НХЛ Терри выбирался на Матч всех звёзд лиги.
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