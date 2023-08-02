Бадюков: в «Сочи» хотим создать команду, способную проходить первый раунд плей-офф

Заместитель генерального директора ХК «Сочи» по хоккейным операциям, двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков рассказал об игре Матвея Мичкова за клуб и о целях команды на будущее.
«Матвей, действительно, очень ярко сыграл за «Сочи» в прошлом сезоне. Здорово, что тогда нам удалось договориться со СКА об аренде этого талантливого молодого хоккеиста. Его отношение к работе, к тренировкам, к играм – это пример для всех хоккеистов. Он умеет добиваться своей цели. Сейчас он вернулся из аренды вновь в расположение СКА, ему надо пробиваться там в основной состав, потому что конкуренция в команде из Петербурга очень серьёзная. Да, он должен приехать к нам на турнир в составе СКА, поэтому у болельщиков будет возможность вновь вживую понаблюдать за его игрой.
Какие задачи стоят перед «Сочи» в новом сезоне КХЛ? Первая задача-минимум — попасть в плей-офф. Но мы не хотим ограничиться только этим. Хотим создать команду, способную проходить первый раунд. Любой игрок вам скажет: первый раунд в плей-офф — самый тяжёлый. А дальше уже команда может серьёзно пошуметь. Примеры такие в КХЛ были. Будем двигаться поступательно», — цитирует Бадюкова официальный сайт «Сочи» со ссылкой на телеканал «Сочи24».
Ранее главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев рассказал о подготовке к домашнему предсезонному турниру и поделился ожиданиями от предстоящего сезона в КХЛ
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