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«Виннипег» подписал контракт с 23-летним финским нападающим

«Виннипег» подписал контракт с 23-летним финским нападающим
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«Виннипег Джетс» подписал контракт с финским нападающим Расмусом Купари, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на два года и $ 2 млн. По прошлому соглашению кэпхит Купари составлял $ 863 тысячи.

Расмус Купари перешёл в «Виннипег» в результате обмена из «Лос-Анджелеса», когда «Кингз» выменяли форварда Пьер-Люка Дюбуа. В прошлом сезоне 23-летний форвард сыграл в 66 матчах в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 15 (3+12) очков.

На международном уровне Купари неоднократно представлял Финляндию, сыграв в том числе на трёх молодёжных чемпионатах мира. В 2019 году в составе национальной сборной среди игроков не старше 20 лет Расмус стал обладателем золотых медалей, набрав 5 (1+4) очков в 13 играх.

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