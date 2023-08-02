«Виннипег» подписал контракт с 23-летним финским нападающим
Поделиться
«Виннипег Джетс» подписал контракт с финским нападающим Расмусом Купари, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на два года и $ 2 млн. По прошлому соглашению кэпхит Купари составлял $ 863 тысячи.
Расмус Купари перешёл в «Виннипег» в результате обмена из «Лос-Анджелеса», когда «Кингз» выменяли форварда Пьер-Люка Дюбуа. В прошлом сезоне 23-летний форвард сыграл в 66 матчах в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 15 (3+12) очков.
На международном уровне Купари неоднократно представлял Финляндию, сыграв в том числе на трёх молодёжных чемпионатах мира. В 2019 году в составе национальной сборной среди игроков не старше 20 лет Расмус стал обладателем золотых медалей, набрав 5 (1+4) очков в 13 играх.
Комментарии
- 2 августа 2023
-
23:35
-
23:12
-
22:40
-
22:21
-
22:08
-
21:38
-
21:12
-
20:45
-
20:28
-
20:20
-
20:04
-
19:48
-
19:34
-
19:22
-
19:05
-
18:42
-
18:30
-
18:11
-
18:00
-
17:40
-
17:25
-
17:20
-
17:17
-
17:13
-
17:07
-
16:57
-
16:43
-
16:36
-
16:25
-
16:10
-
15:45
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
13:50
Партнерский контент