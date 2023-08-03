Нападающий «Филадельфии» Кутюрье рассказал, будет ли он готов к старту следующего сезона

Нападающий «Филадельфии» Шон Кутюрье будет готов к старту следующего сезона НХЛ. С тех пор как форвард в августе 2021 года подписал восьмилетний контракт с «лётчиками» на общую сумму $ 62 млн (по $ 7,75 млн за сезон), Кутюрье сыграл лишь 29 матчей из-за травм. Сообщается, что нападающий был готов играть в конце прошлого сезона, но клуб решил поберечь своего лидера и не выпускать на площадку.
«Я ценю это решение клуба и понимаю, откуда оно исходит. Это было немного тяжело морально, но я продолжу усердно работать и готовиться к следующему сезону.
Сделаю всё, что в моих силах, чтобы добиться успеха. Независимо от того, восстановлюсь ли я к началу тренировочного лагеря или немного позже, я уверен, что вернусь к той форме, в которой был когда-то до травм. Мне просто нужно стараться оставаться сосредоточенным, позитивным и продолжать работать», — цитирует Кутюрье пресс-служба клуба.
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