Рябыкин — о Найте: если слухи подтвердятся, это будет серьёзным вызовом для «Авангарда»

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал слухи в СМИ, согласно которым нападающий омского клуба Корбан Найт может не вернуться в расположение клуба.
«Очень большая потеря. Найт — один из лучших центральных в КХЛ, который брал на себя все ключевые ситуации — в большинстве, равных составах, в меньшинстве, на вбрасываниях, пятачке и так далее.
Если слухи по Найту подтвердятся, то «Авангарду», по сути, придётся заново комплектовать первое звено, на котором очень многое в команде держалось. Это будет серьёзным вызовом для клуба и его верных болельщиков. Особенно если учесть бедность нынешнего рынка — и легионеров, и российских игроков. Так что менеджменту «Авангарда» не позавидуешь», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.
В минувшем сезоне Найт провёл 58 игр в регулярном чемпионате и набрал 34 (15+19) балла. В плей-офф-2023 в его активе 10 (5+5) очков в 14 матчах.
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