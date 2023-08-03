Рябыкин — о Найте: если слухи подтвердятся, это будет серьёзным вызовом для «Авангарда»

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал слухи в СМИ, согласно которым нападающий омского клуба Корбан Найт может не вернуться в расположение клуба.

«Очень большая потеря. Найт — один из лучших центральных в КХЛ, который брал на себя все ключевые ситуации — в большинстве, равных составах, в меньшинстве, на вбрасываниях, пятачке и так далее.

Если слухи по Найту подтвердятся, то «Авангарду», по сути, придётся заново комплектовать первое звено, на котором очень многое в команде держалось. Это будет серьёзным вызовом для клуба и его верных болельщиков. Особенно если учесть бедность нынешнего рынка — и легионеров, и российских игроков. Так что менеджменту «Авангарда» не позавидуешь», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.

В минувшем сезоне Найт провёл 58 игр в регулярном чемпионате и набрал 34 (15+19) балла. В плей-офф-2023 в его активе 10 (5+5) очков в 14 матчах.