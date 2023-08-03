Умер первый тренер Вадима Епанчинцева
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Пресс-служба ХК «Южный Урал» (Орск) сообщила о смерти бывшего хоккеиста и тренера Александра Шарыпина.
«Александр Петрович Шарыпин воспитал целую плеяду мастеровитых хоккеистов. В составе «Южного Урала» вот уже около пяти лет играют воспитанники Александра Петровича, среди которых — Даниил Егоров, Глеб Пивунов и Константин Кузмаул.
Более того, благодаря Александру Петровичу Вадим Епанчинцев, ныне возглавляющий ХК «Югра» (г.Ханты-Мансийск), сделал свои первые шаги в хоккее.
В прошлом сезоне, который стал для «Южного Урала» юбилейным, один из домашних матчей орской ледовой дружины был посвящён именно ему.
Весь орский хоккей приносит соболезнования родным и близким Александра Петровича. Светлая память», — сказано в сообщении «Южного Урала».
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