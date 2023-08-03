Умер Герман Чумачек — тренер Яшина, Хабибулина, Малахова

3 августа в возрасте 73 лет ушёл из жизни ветеран уральского хоккея Герман Чумачек, сообщает пресс-служба «Автомобилиста».
«Уроженец Нижнего Тагила является воспитанником свердловского клуба «Спартак». В 1968 году вместе с «Автомобилистом» Чумачек выиграл первенство СССР среди юниоров, далее выступал в орском «Южном Урале», хабаровском СКА и новоуральском «Кедре».
Закончив игровую карьеру, Герман Григорьевич посвятил себя тренерской деятельности и подготовке начинающих хоккеистов. Через работу с ним прошло не одно поколение уральских игроков. Он вырастил Алексея Яшина, Николая Хабибулина, Владимира Малахова и многих других звёзд хоккея.
В 2018 году Герман Чумачек возглавил самое молодое отделение екатеринбургской спортивной школы №19 «Детский стадион».
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Германа Григорьевича!» — сказано в сообщении «Автомобилиста».
- 3 августа 2023
-
17:26
-
17:16
-
17:05
-
16:48
-
16:39
-
16:28
-
16:14
-
16:07
-
15:50
-
15:40
-
15:17
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:20
-
14:00
-
13:39
-
13:20
-
12:55
-
12:45
-
12:15
-
11:55
-
11:30
-
11:05
-
10:50
-
10:20
-
09:50
-
09:20
-
08:55
-
08:25
- 2 августа 2023
-
23:35
-
23:12
-
22:40
-
22:21
-
22:08