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Умер Герман Чумачек — тренер Яшина, Хабибулина, Малахова

Умер Герман Чумачек — тренер Яшина, Хабибулина, Малахова
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3 августа в возрасте 73 лет ушёл из жизни ветеран уральского хоккея Герман Чумачек, сообщает пресс-служба «Автомобилиста».

«Уроженец Нижнего Тагила является воспитанником свердловского клуба «Спартак». В 1968 году вместе с «Автомобилистом» Чумачек выиграл первенство СССР среди юниоров, далее выступал в орском «Южном Урале», хабаровском СКА и новоуральском «Кедре».

Закончив игровую карьеру, Герман Григорьевич посвятил себя тренерской деятельности и подготовке начинающих хоккеистов. Через работу с ним прошло не одно поколение уральских игроков. Он вырастил Алексея Яшина, Николая Хабибулина, Владимира Малахова и многих других звёзд хоккея.

В 2018 году Герман Чумачек возглавил самое молодое отделение екатеринбургской спортивной школы №19 «Детский стадион».

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Германа Григорьевича!» — сказано в сообщении «Автомобилиста».

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