Тренер «Адмирала» Тамбиев рассказал, за счёт чего удалось отыграться с 0:2 в матче со СКА

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил победу над СКА в первом матче турнира Sochi Hockey Open (3:2 ОТ).

«Хороший матч мы провели. В начале не справлялись, но потом сделали коррективы, направили ребят туда, куда надо. Молодцы, что прислушались, не паниковали, терпели. Проявили волю к победе. Хорошая победа в плане становления рабочей атмосферы, уверенности команды в том, куда мы их направляем. После таких побед будет создаваться правильная командная философия.

За счёт чего отыгрались с 0:2? За счёт правильных действий. В первом периоде их было не так много, во втором – в два раза больше. Отыгрались, выстояли «три на пять». Был план на игру, во втором и третьем периоде ребята старались его выполнять.

Сейчас команда не может быть контролируемой. Второй матч, летом влилось много новичков. Сделать команду – не такой быстрый процесс, но через такие победы и выстраивается командная игра. Это небыстрый процесс, ещё много надо подправлять. Но сегодня мне много моментов понравилось. Даже если бы проиграли сегодняшний матч и при счёте 2:2 забил бы СКА, мне всё равно понравился бы матч.

Ключников – очень хороший тренер вратарей, многое дал Никите в прошлом году. Он пошёл на повышение, всё закономерно», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.