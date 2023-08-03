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Агент Макдэвида занял пост генерального директора по хоккейным операциям «Эдмонтона»

Агент Макдэвида занял пост генерального директора по хоккейным операциям «Эдмонтона»
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«Эдмонтон Ойлерз» нанял агента игроков Джеффа Джексона в качестве генерального директора по хоккейным операциям, сообщает пресс-служба команды.

В качестве агента Джексон представлял таких хоккеистов, как Коннор Макдэвид, Алекс Дебринкэт, Аарон Экблад. На своей должности в «Ойлерз» Джексон будет контролировать все аспекты деятельности организации на уровнях НХЛ и АХЛ, подчиняясь непосредственно владельцу и председателю Дэрилу Кацу.

«Это большое обязательство для долгосрочного успеха нашей организации. У Джеффа хорошо налаженные отношения в НХЛ, в том числе крепкие отношения с [генеральным менеджером] Кеном Холландом.

Он обладает огромным пониманием отрасли, знаниями и лидерскими качествами, основанными на уникальном карьерном опыте, который идеально подходит для этой руководящей должности», — заявил Кац.

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