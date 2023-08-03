Мичков: Беттмэн мне пожал руку, пожелал удачи, сказал: «Давай развивайся, ждём тебя в НХЛ»

Нападающий СКА Матвей Мичков прокомментировал драфт Национальной хоккейной лиги — 2023, на котором его выбрала «Филадельфия Флайерз» под седьмым номером.

«Нэшвилл — хоккейный город, народ подходил, узнавали, когда я был в майке после мероприятия. Классное событие, всегда приятно находиться среди лучших. Удалось пообщаться с кем-то, что-то новое для себя узнал. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн мне пожал руку, пожелал удачи, сказал: «Давай развивайся, ждём тебя в нашей лиге», — приводит слова Мичкова ТАСС.

В ноябре 2021 года в матче 1-го тура Кубка Карьяла со сборной Финляндии Мичков стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную команду.

Ранее Мичков прокомментировал первый матч за СКА после возвращения из аренды в «Сочи».