Мичков: Беттмэн мне пожал руку, пожелал удачи, сказал: «Давай развивайся, ждём тебя в НХЛ»

Нападающий СКА Матвей Мичков прокомментировал драфт Национальной хоккейной лиги — 2023, на котором его выбрала «Филадельфия Флайерз» под седьмым номером.
«Нэшвилл — хоккейный город, народ подходил, узнавали, когда я был в майке после мероприятия. Классное событие, всегда приятно находиться среди лучших. Удалось пообщаться с кем-то, что-то новое для себя узнал. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн мне пожал руку, пожелал удачи, сказал: «Давай развивайся, ждём тебя в нашей лиге», — приводит слова Мичкова ТАСС.
В ноябре 2021 года в матче 1-го тура Кубка Карьяла со сборной Финляндии Мичков стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную команду.
Ранее Мичков прокомментировал первый матч за СКА после возвращения из аренды в «Сочи».
- 3 августа 2023
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