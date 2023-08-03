В Сочи состоялась церемония открытия предсезонного турнира Sochi Hockey Open

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Первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг принял участие в символическом вбрасывании предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Вместе со специалистом в церемонии приняли участие президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский и руководитель фонда «Талант и успех», председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва.

Церемония состоялась перед игрой «Сочи» — сборная России (после двух периодов счёт 2:1 в пользу хозяев турнира).

Фото: ФХР

В турнире принимают участие пять команд: «Сочи», «Авангард», «Адмирал», сборная России и СКА. Игры проходят на ледовой арене «Шайба».

Напомним, в первом матче турнира Sochi Hockey Open СКА играл с «Адмиралом». Победу со счётом 3:2 в овертайме одержали дальневосточники. В следующем матче турнира СКА сыграет с «Авангардом», «Адмирал» встретится со сборной России. Обе игры пройдут 5 августа.