The Hockey Writers считает контракт Бучневича лучшим в «Сент-Луисе»

Журналист Итан Картер в статье на портале The Hockey Writers представил топ-3 лучших контрактов «Сент-Луис Блюз».
На первом месте — соглашение Павла Бучневича, рассчитанное до конца сезона-2024/2025 с кэпхитом $ 5,8 млн.
«Второй сезон подряд у Павла Бучневича лучший контракт в составе «блюзменов». Армстронг не только обокрал «Рейнджерс», приобретя Бучневича перед сезоном-2021/2022, но и подписал с ним четырёхлетний контракт с кэпхитом менее $ 6 млн. Это один из лучших ходов Армстронга за его десятилетие с лишним в качестве генерального менеджера «Сент-Луиса», это не подлежит сомнению. Бучневич сейчас один из лучших вингеров лиги, и я думаю, что он недооценён. Он феноменальный игрок, и я надеюсь, что он получит заслуженное признание в будущем», — сказано в статье.
На втором месте соглашение Якуба Враны ($ 2,6 млн до конца сезона-2023/2024), на третьем — контракт Сэмми Бле ($ 1 млн до конца сезона-2023/2024).
- 3 августа 2023
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