Игорь Ожиганов назвал самый памятный матч московского «Динамо» из своего детства

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов рассказал про самый памятный матч бело-голубых из своего детства.
«В детстве родители возили меня на хоккей, как раз на матчи московского «Динамо». Потихоньку-помаленьку всё это переросло в боление за клуб.
Самый памятный матч из детства? Если честно, уже не помню, какой точно это был год. В те времена всегда очень сильной была «Магнитка». Это был выходной день. И мы разгромили её со счётом 7:1 или 7:2. Просто полностью разнесли.
Вы же понимаете, что когда ты едешь на игру, то всегда представляешь, насколько силён соперник и выиграет ли сегодня твоя любимая команда или не выиграет, есть у неё шанс на победу или нет. И вот тогда я точно не ожидал такого результата.
Хорошо помню, что в той игре точно забросил Овечкин. Он сделал финт «клюшка-конёк», вылез на ворота и забил. И это был его то ли второй, то ли третий гол в том матче. Могу ошибаться, но, в общем, это была феерия», — сказал Ожиганов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Ожигановым читайте на «Чемпионате» завтра, 4 августа.
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