Главный тренер сборной России прокомментировал поражение от «Сочи»

Главный тренер сборной России Николай Воеводин рассказал о поражении от «Сочи» (1:2) на турнире Sochi Hockey Open.
«Хороший матч с нашей стороны, мы два периода достойно играли, владели инициативой, создавали хорошие моменты. Где-то не повезло в завершении, где-то ребята волновались. Но ребята молодцы, они выкладывались на 100%, игра на команду была то что надо.
У нас было всего две тренировки. Мы каждый день показывали видеонарезки. Знали, какие в клубах сочетания, старались ставить таких игроков в одно звено. Тактические занятия были, где-то ребята сыгрывались и показывали хорошие комбинации.
Хотели видеть только атакующий хоккей, потому что ребята молодые, амбициозные. Они видели те комбинации и моменты, которые мы разбирали на тактических занятиях.
Плана по вратарям на турнир нет. Мы с коллегами пообщаемся и решим.
Впечатления от того, что был на лавке в роли главного тренера сборной России? Великолепные. Считаю, что, несмотря на поражение, игра нам всё равно удалась. Сделаем выводы, но я доволен игрой и доволен ребятами», — передаёт слова Воеводина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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