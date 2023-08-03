ХК «Сочи» одержал победу над сборной России на турнире Sochi Hockey Open

В Сочи завершился матч турнира Sochi Hockey Open, в котором ХК «Сочи» принимал сборную России. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева турнира.

На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл Борна Рендулич с передач Михала Криштофа и Амира Гараева.

В начале второй двадцатиминутки Дмитрий Бучельников с передачи Андрея Никонова восстановил равенство в счёте. На пятой минуте второго периода Кирилл Рассказов с передач Артура Тянулина и Ильдара Шиксатдарова вновь вывел хозяев вперёд.

В следующем матче турнира «Сочи» сыграет с «Авангардом» 4 августа, сборная России встретится с «Адмиралом» 5 августа.

Напомним, в первом матче турнира Sochi Hockey Open СКА играл с «Адмиралом». Победу со счётом 3:2 в овертайме одержали дальневосточники.