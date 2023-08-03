ХК «Сочи» одержал победу над сборной России на турнире Sochi Hockey Open
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В Сочи завершился матч турнира Sochi Hockey Open, в котором ХК «Сочи» принимал сборную России. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева турнира.
На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл Борна Рендулич с передач Михала Криштофа и Амира Гараева.
В начале второй двадцатиминутки Дмитрий Бучельников с передачи Андрея Никонова восстановил равенство в счёте. На пятой минуте второго периода Кирилл Рассказов с передач Артура Тянулина и Ильдара Шиксатдарова вновь вывел хозяев вперёд.
Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
03 августа 2023, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Россия
1:0 Рендулич (Криштоф, Гараев) – 11:58 (5x5) 1:1 Бучельников (Никонов) – 21:49 (4x4) 2:1 Рассказов (Тянулин, Шиксатдаров) – 24:05 (5x5)
В следующем матче турнира «Сочи» сыграет с «Авангардом» 4 августа, сборная России встретится с «Адмиралом» 5 августа.
Напомним, в первом матче турнира Sochi Hockey Open СКА играл с «Адмиралом». Победу со счётом 3:2 в овертайме одержали дальневосточники.
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