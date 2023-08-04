«Shit happens». Ожиганов пошутил о возможности попасть в плей-офф на Дальний Восток

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов прокомментировал введение со второго раунда перекрёстного плей-офф в КХЛ.
«Что с введением перекрёстного розыгрыша будет означать для игрока возможность попасть во втором раунде плей-офф на команду с Дальнего Востока? Это будет shit happens (смеётся). «Ак Барсу» не завидовал в прошлом плей-офф? Не позавидовал. С другой стороны, а что говорить о тех ребятах, которые весь год играют за «Амур» или «Адмирал»? Они летают, выходят и пробиваются в плей-офф. Им тоже приходится тяжело.
Я сам когда-то играл за «Амур»? Да мы-то когда с Гусём там были, нам было по 18–19 лет. Жаловаться в тот момент на какие-то перелёты или график матчей… Ну это, если честно, просто дураком надо было быть. Тогда просто хотелось играть и развиваться. Понятно, что на тот момент в больших клубах играть нам было не судьба. И через такие команды нужно было пробиваться. Слава богу, что в нашей карьере был такой вариант. В 18 лет мы были готовы хоть 24 часа находиться в самолёте. Для нас главное было — играть», — сказал Ожиганов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Ожигановым читайте на «Чемпионате» сегодня, 4 августа.
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