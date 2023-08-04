Ожиганов: у меня нет никаких обид на СКА. Оправдываться мне не хочется

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов рассказал, что не имеет никаких обид на СКА.

«Есть работодатель – есть работник. Если работодателю не нравится, как у него играет работник, он в праве его поменять. Так всё это и выглядело.

Мне не хочется ни оправдываться, ни ещё что-то говорить. У каждого есть своё видение. Для себя я это решение принял. Даже не решение, а вот такую ситуацию. Двигаюсь дальше. У меня нет никаких обид», — сказал Ожиганов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В прошлом сезоне Ожиганов в регулярке и плей-офф за СКА провёл 77 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 31 результативную передачу, набрав в общей сложности 44 очка с показателем полезности «+18».

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Ожигановым читайте на «Чемпионате»: