Ожиганов — об отсутствии большой командной победы: это давит. Мне хочется Кубок Гагарина

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов рассказал, что на него давит та ситуация, что он не выигрывал командный титул во взрослом возрасте.

«Давит ли на меня, что последний командный титул завоёван ещё с «Красной Армией»? Так и есть. Конечно, это давит. Понятно, что, когда ты играешь в хороших командах и зарабатываешь деньги – это классно. Кубок Гагарина – самая большая вершина в КХЛ, которая только может быть. Любой хоккеист хочет добиться такой победы. И, конечно, мне очень хочется испытать эти эмоции.

Можно ли выиграть его с этим «Динамо»? Когда мне задают подобный вопрос, я всегда вспоминаю время в «Сибири», когда мы заняли третье место в сезоне-2014/2015. Вот если посмотреть на состав той «Сибири»…

Понятно, что это сейчас многие из той команды играют на высоком уровне. Но если оценивать состав на входе в тот сезон, то тогда никто никого не знал, а команда заняла третье место. Благодаря коллективу и своим болельщикам. Вот так всё удачно сложилось. Вообще всё идёт изнутри. Если сложится коллектив и все будут идти в одном направлении, то всё возможно», — сказал Ожиганов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Ожигановым читайте на «Чемпионате»: