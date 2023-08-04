Юрзинов-ст. — о матчах на турнире в Сочи: многие клубы КХЛ начали доверять молодёжи

Двукратный чемпион мира как игрок и двукратный олимпийский чемпион как тренер Владимир Юрзинов-старший оценил первые матчи команд на предсезонном турнире в Сочи и отметил большое доверие молодёжи со стороны тренерских штабов клубов КХЛ.

«Посмотрите, как многие клубы начали доверять молодёжи. Никто уже не ворчит по поводу сокращения лимита на легионеров, в нынешних условиях многие клубы даже тройку иностранцев набрать не могут. Как следствие — пристальный взгляд внутрь своих клубных систем, на воспитанников. В СКА позиции двух ведущих центров заняли совсем молодые Танков и Мичков. А это самое ответственное и дефицитное амплуа в нашем хоккее. Связка Мичков — Демидов сделала заявку, организовала оба гола Санкт-Петербурга. О талантах Матвея Мичкова сказано многое. А я с особым интересом слежу и за ещё более молодым Иваном Демидовым, в том числе по армейской команде из МХЛ.

Молодёжь проявляет себя во многих командах. Корбит из «Адмирала» забил победный гол в овертайме, Бучельников из сборной U23 тоже проявил себя как снайпер. Самое главное, чтобы такое доверие к молодым было и в официальном чемпионате. Моё пожелание, чтобы молодёжь в КХЛ получала места в ведущих звеньях, в большинстве и в меньшинстве. Нужны интересные, смелые решения — как с переводом Мичкова в центр. Только в этом случае молодёжи обеспечен полноценный рост.

Вообще о качестве работы тренерских штабов и клубов в целом имеет смысл судить по количеству молодых открытий. Да, от всех требуют прежде всего результат. Но нельзя собрать урожай — и не думать о том, как это дерево будет расти дальше. Наш хоккей должен стать мощным, многолетним деревом. С моей стороны это самое главное пожелание», – цитирует Юрзинова Russia-Hockey.ru.

В первом матче на турнире в Сочи нападающий СКА Матвей Мичков отметился голом и результативной передачей, 17-летний Иван Демидов стал автором первой шайбы армейцев в матче с «Адмиралом» (2:3 ОТ).