Защитник «Авангарда» Гуляев сообщил подробности разговора с президентом «Колорадо»

Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев сообщил подробности разговора с президентом «Колорадо Эвеланш» по хоккейным операциям Джо Сакиком. 18-летний игрок обороны был выбран «Колорадо» под 31-м номером. Контракт Гуляева с «Авангардом» рассчитан до 2025 года.

«Колорадо» проявлял ко мне интерес, и в день драфта было второе собеседование. Я разговаривал с Джо Сакиком, он хотел меня забрать, и тогда сказал: «Если будет выбор, мы тебя заберём». «Авангард» мне потом разрешил съездить в лагерь развития. Много узнал для себя, мне много подсказали, над чем нужно работать. Стараюсь следить за Кейлом Макаром. Я сказал Сакику, что это мой любимый игрок.

Моя игра за «Авангард»? Мне ещё в плане лидерства учиться и учиться. Тут есть и взрослые ребята, отыгравшие по сезону в КХЛ. Немного чувствую себя лидером, но есть ребята, за которыми я тянусь. Прежде всего это работа в обороне, а подключаться к атакам нам не запрещают, как получится. Что касается партнёров по команде, там все игроки уже опытные, поигравшие в КХЛ, помогающие молодым игрокам, в том числе и мне», — цитирует Гуляева ТАСС.

В прошлом сезоне КХЛ Гуляев провёл 13 матчей за «Авангард» и отметился одной результативной передачей.