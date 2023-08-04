«Спартак» в товарищеском матче обыграл «Витязь», Рукавишников забил гол
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В Пересвете на стадионе «База Пересвет» закончился товарищеский матч межсезонья-2023/2024, в котором «Спартак» принимал «Витязь». Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
04 августа 2023, пятница. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Заседа (Чайковски) – 03:59 (5x5) 2:0 Цыплаков (Рукавишников) – 49:03 (5x5)
На четвёртой минуте Матвей Заседа с передачи Михала Чайковски вывел московскую команду вперёд. Второй период прошёл без голов. На 50-й минуте новичок красно-белых Роман Рукавишников удвоил преимущество «Спартака». 25-летний голкипер москвичей Андрей Сковронский отразил все броски, оформив шат-аут.
Кроме того, команды провели овертайм в формате «три на три». В дополнительное время победу также одержал «Спартак». Красно-белые забросили шайбу на 48-й секунде. Решающий гол забил нападающий Максим Цыплаков.
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