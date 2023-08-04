Главный тренер ХК «Сочи»: не против драк в хоккее, но не чтобы сразу кого-то бить

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал победу команды в матче Sochi Hockey Open с «Авангардом» (3:1).
«Думаю, что игра была равна до начала второго периода, когда команда соперника нас зажала в зоне. Мы выстояли и начали играть в свой хоккей — атакующий, быстрый. Перевернули игру, за что я благодарен парням, и выиграли. В последнее время матчи с «Авангардом» начинались побоищами? Мы даже не думали о том, чтобы драться сегодня. Просто вышли играть в хоккей и побеждать. Вообще, я не против драк в хоккее, это мужская игра. Это нормально, но не в том русле, чтобы с первой минуты кого-то бить, это должно быть в пылу борьбы, по ситуации, когда мужики бьются стенка на стенку.
Для нас сейчас важно построить новую команду, а сделать это легче с победами, чем с поражениями. Но ошибки есть, есть тяжёлые моменты, и мы всё это понимаем и разбираем», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, ранее в Сочи на стадионе «Шайба» закончился очередной матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).
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