Расписание матчей игрового дня предсезонного турнира Sochi Hockey Open

Сегодня, 5 августа, пройдёт третий игровой день предсезонного хоккейного турнира в Сочи. Турнир пройдёт с 3 по 8 августа, матчи будут сыграны на стадионе «Шайба». На сегодняшний день запланировано две встречи.

12:00 мск — Сборная России — «Адмирал»

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open 05 августа 2023, суббота. 12:00 МСК Россия Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

16:30 мск — СКА — «Авангард»

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open 05 августа 2023, суббота. 16:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Каждая команда проведёт свой второй матч на турнире. Ранее только «Адмирал» одержал победу — во встрече со СКА (3:2 ОТ). Сборная России и «Авангард» проиграли «Сочи» (1:2 и 1:3).

Напомним, в турнире принимают участие пять команд: ХК «Сочи», «Адмирал», СКА, «Авангард» и сборная России U23.

В прошлом году победителем предсезонного турнира в Сочи стал омский «Авангард», который по дополнительным показателям обошёл в таблице петербургский СКА. Турнир запомнился ярким матчем между омичами и сочинцами, в котором команды провели девять драк.