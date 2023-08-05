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Расписание матчей игрового дня предсезонного турнира Sochi Hockey Open

Расписание матчей игрового дня предсезонного турнира Sochi Hockey Open
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Сегодня, 5 августа, пройдёт третий игровой день предсезонного хоккейного турнира в Сочи. Турнир пройдёт с 3 по 8 августа, матчи будут сыграны на стадионе «Шайба». На сегодняшний день запланировано две встречи.

12:00 мск — Сборная России — «Адмирал»

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
05 августа 2023, суббота. 12:00 МСК
Россия
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

16:30 мск — СКА — «Авангард»

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
05 августа 2023, суббота. 16:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Каждая команда проведёт свой второй матч на турнире. Ранее только «Адмирал» одержал победу — во встрече со СКА (3:2 ОТ). Сборная России и «Авангард» проиграли «Сочи» (1:2 и 1:3).

Напомним, в турнире принимают участие пять команд: ХК «Сочи», «Адмирал», СКА, «Авангард» и сборная России U23.

В прошлом году победителем предсезонного турнира в Сочи стал омский «Авангард», который по дополнительным показателям обошёл в таблице петербургский СКА. Турнир запомнился ярким матчем между омичами и сочинцами, в котором команды провели девять драк.

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