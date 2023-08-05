Расписание матчей игрового дня предсезонного турнира Sochi Hockey Open

Сегодня, 5 августа, пройдёт третий игровой день предсезонного хоккейного турнира в Сочи. Турнир пройдёт с 3 по 8 августа, матчи будут сыграны на стадионе «Шайба». На сегодняшний день запланировано две встречи.
12:00 мск — Сборная России — «Адмирал»
16:30 мск — СКА — «Авангард»
Каждая команда проведёт свой второй матч на турнире. Ранее только «Адмирал» одержал победу — во встрече со СКА (3:2 ОТ). Сборная России и «Авангард» проиграли «Сочи» (1:2 и 1:3).
Напомним, в турнире принимают участие пять команд: ХК «Сочи», «Адмирал», СКА, «Авангард» и сборная России U23.
В прошлом году победителем предсезонного турнира в Сочи стал омский «Авангард», который по дополнительным показателям обошёл в таблице петербургский СКА. Турнир запомнился ярким матчем между омичами и сочинцами, в котором команды провели девять драк.
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