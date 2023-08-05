Вратарь «Автомобилиста» Галкин — об Аликине: не чувствую никакой конкуренции

Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин рассказал о конкуреции с голкипером Евгением Аликиным, пополнившим команду в текущее межсезонье.

«Хороший коллектив у нас собрался, остался костяк, плюс пришли новые парни, все на позитиве. Немного тяжеловато было после отдыха, но это нормально, на сборах никогда легко и не бывает. В команде сменился тренер вратарей? Всегда, когда приходит новый тренер, он приносит своё видение игры и работы на тренировках. Конечно, чувствуется, что него другие требования.

Какие взаимоотношения с Евгением Аликиным? Если честно, то мы живём в одном номере с ним. Не чувствую никакой конкуренции, наоборот, только дружескую поддержку. Мы с ним вместе работаем и знаем, к чему идём. Когда люди старше меня – а Женя старше на 6 лет, — то в любом случае у них больше опыта. И он может мне подсказать, указать на какие-то моменты. Я считаю, это нормально», — цитирует Галкина пресс-служба клуба.

Аликин выступал за «Амур» начиная с сезона-2015/2016. На его счету 202 матча в КХЛ, 66 побед при 92,7% отражённых бросков, коэффициенте надёжности 2,32 и 18 «сухарях». В нынешнее межсезонье вратарь подписал трёхлетний контракт с «Автомобилистом».