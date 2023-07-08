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Вратарь «Автомобилиста» Аликин представил новый шлем в стиле «Чикаго Буллз» с Джорданом

Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин представил свой новый шлем в стиле «Чикаго Буллз» с легендарными баскетболистами Майклом Джорданом, Скотти Пиппеном и Дэннисом Родманом.

«Очень вдохновил сериал «Последний танец», аж три раза его посмотрел. А так [мне] всегда нравился Джордан как лучший спортсмен всех времён», — цитирует Аликина пресс-служба екатеринбургского клуба.

«Чикаго Буллз» является шестикратным чемпионом НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 год). Команда времён Джордана считается одной из самых сильных в истории баскетбола.

Аликин выступал за «Амур» начиная с сезона-2015/2016. На его счету 202 матча в КХЛ, 66 побед при 92,7% отражённых бросков, коэффициенте надёжности 2,32 и 18 «сухарях». В нынешнее межсезонье вратарь подписал трёхлетний контракт с «Автомобилистом».