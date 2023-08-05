Коваленко: в НХЛ надо мной смеялись, когда узнавали, что садился на сбор уже первого июля

Олимпийский чемпион и экс-нападающий клубов НХЛ Андрей Коваленко порассуждал на тему того, какой должна быть предсезонная подготовка хоккеистов и как рано она должна начинаться.
«Помню, как в НХЛ североамериканские ребята надо мной смеялись, когда узнавали, что садился на сбор уже первого июля. В Северной Америке другая философия подготовки и другой календарь, чемпионат НХЛ стартует лишь на второй неделе октября. Я — не тренер, мне трудно говорить, кто прав. Но то, что многие вещи мы берём из североамериканской системы подготовки, мне нравится.
Поэтому сокращение сроков командной подготовки к сезону, на мой взгляд, является своевременным. Здесь мы берём пример с НХЛ, где в командный лагерь на три-четыре недели ледовой работы и выставочных матчей все приходят в отличном функциональном состоянии, уже готовыми. Повторюсь, я — не тренер. Но мне кажется, что нужно брать всё лучшее из советской и североамериканской систем подготовки. Думаю, что КХЛ идёт в этом направлении», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.
Коваленко в НХЛ провёл 620 матчей и набрал 379 (173+206) очков, в чемпионатах СССР и Суперлиге в общей сложности форвард провёл 492 матча и набрал 275 (166+109) очков. Играл за сборную страны. Серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжи 1990 года. Олимпийский чемпион 1992 года, серебряный призёр Олимпиады 1998 года. Серебряный призёр Чемпионата мира 2002 года.
- 5 августа 2023
-
14:15
-
14:00
-
13:25
-
13:00
-
12:25
-
12:00
-
11:25
-
11:00
-
10:25
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
00:26
- 4 августа 2023
-
23:35
-
23:14
-
22:58
-
22:36
-
22:33
-
22:20
-
22:17
-
22:08
-
21:54
-
21:42
-
21:19
-
20:50
-
20:23
-
20:05
-
19:57
-
19:47
-
19:13
-
18:42
-
18:23
-
18:20