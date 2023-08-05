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Коваленко: в НХЛ надо мной смеялись, когда узнавали, что садился на сбор уже первого июля

Коваленко: в НХЛ надо мной смеялись, когда узнавали, что садился на сбор уже первого июля
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Олимпийский чемпион и экс-нападающий клубов НХЛ Андрей Коваленко порассуждал на тему того, какой должна быть предсезонная подготовка хоккеистов и как рано она должна начинаться.

«Помню, как в НХЛ североамериканские ребята надо мной смеялись, когда узнавали, что садился на сбор уже первого июля. В Северной Америке другая философия подготовки и другой календарь, чемпионат НХЛ стартует лишь на второй неделе октября. Я — не тренер, мне трудно говорить, кто прав. Но то, что многие вещи мы берём из североамериканской системы подготовки, мне нравится.

Поэтому сокращение сроков командной подготовки к сезону, на мой взгляд, является своевременным. Здесь мы берём пример с НХЛ, где в командный лагерь на три-четыре недели ледовой работы и выставочных матчей все приходят в отличном функциональном состоянии, уже готовыми. Повторюсь, я — не тренер. Но мне кажется, что нужно брать всё лучшее из советской и североамериканской систем подготовки. Думаю, что КХЛ идёт в этом направлении», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

Коваленко в НХЛ провёл 620 матчей и набрал 379 (173+206) очков, в чемпионатах СССР и Суперлиге в общей сложности форвард провёл 492 матча и набрал 275 (166+109) очков. Играл за сборную страны. Серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжи 1990 года. Олимпийский чемпион 1992 года, серебряный призёр Олимпиады 1998 года. Серебряный призёр Чемпионата мира 2002 года.

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