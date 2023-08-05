Главный тренер сборной России U23 высказался после второго поражения на турнире в Сочи

Главный тренер сборной России U23 Николай Воеводин прокомментировал поражение на турнире Sochi Hockey Open в матче с «Адмиралом» со счётом 1:2.

«Третий период нам удался, да и первые два хорошо играли. Моменты имели, но подводит реализация. Пропустили голы на возврате, на контратаках, разберём эти моменты. Молодые, горячие пацаны. Они хотят, надо их направить.

Я тоже учусь вместе с ребятами в матчах с клубами КХЛ. На таком уровне я ещё не тренировал, для меня это большой опыт. Как улучшить большинство? Мы подумаем с коллегами, потому что резерв есть, но надо немного раскрепостить ребят», — передаёт слова Воеводина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Сборная России U23 потерпела на турнире в Сочи два поражения в двух матчах. В предыдущей встрече национальная сборная уступила «Сочи» с таким же счётом 1:2.