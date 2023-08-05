«Локомотив» нанёс «Северстали» второе поражение за неделю

В Ярославле на стадионе «Локомотив» закончился товарищеский матч межсезонья-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2).
На 10-й минуте Андрей Сергеев вывел железнодорожников вперёд. На 14-й минуте Ярослав Лихачёв с передачи Алексея Береглазова удвоил преимущество ярославцев. На старте третьего периода Максим Шалунов забросил третью шайбу. Очки за результативные передачи записали на свой счёт Андрей Сергеев и Артур Каюмов. На 45-й минуте Егор Степанов отыграл один гол. На 52-й минуте Александр Скоренов с передачи Данила Аймурзина сократил отставание до минимума.
Напомним, команды уже встречались 31 июля, также в Ярославле. Тогда «Локомотив» переиграл «Северсталь» со счётом 2:1 (2:0, 0:1). Тот матч проходил в укороченном формате. Команды сыграли только два полноценных периода по 20 минут.
- 5 августа 2023
-
17:12
-
16:53
-
16:30
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:50
-
14:15
-
14:00
-
13:25
-
13:00
-
12:25
-
12:00
-
11:25
-
11:00
-
10:25
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
00:26
- 4 августа 2023
-
23:35
-
23:14
-
22:58
-
22:36
-
22:33
-
22:20
-
22:17
-
22:08
-
21:54
-
21:42
-
21:19
-
20:50
-
20:23