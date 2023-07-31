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«Локомотив» обыграл «Северсталь» в товарищеском матче

«Локомотив» обыграл «Северсталь» в товарищеском матче
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В Ярославле на стадионе «Локомотив» закончился товарищеский матч межсезонья-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (2:0, 0:1).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
31 июля 2023, понедельник. 15:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Никулин (Алексеев) – 13:27 (5x5)   2:0 Тесанов (Волков, Гернат) – 14:02 (5x5)   2:1 Петунин (Седов, Муханов) – 27:25 (5x5)

На 14-й минуте Степан Никулин с передачи Дениса Алексеева открыл счёт в матче. Через 35 секунд Даниил Тесанов удвоил преимущество железнодорожников. Очки за результативные передачи записали на свой счёт Александр Волков и Мартин Гернат. На 28-й минуте Александр Петунин сократил отставание, но на большее череповчан не хватило. В ассистентах у форварда — Никита Седов и Тимур Муханов.

Отметим, что матч проходил в укороченном формате. Команды сыграли только два полноценных периода — по 20 минут.

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