В матче СКА — «Авангард» случилась драка

В эти минуты на стадионе «Шайба» в Сочи проходит очередной матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором СКА играет с «Авангардом». К концу второго периода счёт 4:1 в пользу омской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 26-й минуте при счёте 3:1 СКА проводил атаку. Нападающий Брендан Лайпсик нанёс бросок с правого круга вбрасывания, однако Василий Демченко зафиксировал шайбу. Форвард Илья Федотов попытался помешать голкиперу, что не понравилось защитнику омичей Роману Абросимову. Хоккеисты сначала потолкались, после чего игрок «Авангарда» сбросил перчатки и шлем и набросился на Федотова. Кулачный поединок быстро остановили, и оба хоккеиста получили штрафы «2+2».

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