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Источник: экс-игрок «Сан-Хосе» Е. Свечников перейдёт в «Ак Барс», заработает 85 млн рублей

Источник: экс-игрок «Сан-Хосе» Е. Свечников перейдёт в «Ак Барс», заработает 85 млн рублей
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Российский нападающий Евгений Свечников продолжит карьеру в «Ак Барсе», сообщает «Спорт Бизнес Online».

Отмечается, что 26-летний форвард должен заключить двухлетнее соглашение с казанским клубом. Общая сумма сделки составит примерно 85 млн рублей. В первый сезон Свечников заработает 40 млн рублей, во второй — примерно 45 млн рублей.

Напомним, прошлый сезон нападающий провёл в НХЛ, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. «Акулы» не сделали форварду квалификационное предложение, он вышел на рынок свободных агентов. В Континентальной хоккейной лиге права на Свечникова принадлежат казанскому «Ак Барсу».

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