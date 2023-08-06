«Мы хотим выиграть 10 Кубков Стэнли». Генменеджер «Каролины» — о будущем команды
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Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл оптимистично высказался относительно ближайшего будущего команды. В межсезонье клуб подписал несколько крупных контрактов и усилился российским защитником Дмитрием Орловым.
«Мы пять лет выходили в плей-офф, и я думаю, что мы находимся в самом сердце нашего окна, чтобы продолжать двигаться вперёд. Мы — франшиза, которая не хочет выиграть один Кубок Стэнли, мы хотим попытаться выиграть 10 кубков. Вы должны быть в состоянии бороться за трофей каждый сезон, и мы думаем, что сможем это сделать на многие годы вперёд», — цитирует генменеджера пресс-служба лиги.
В сезоне-2005/2006, «Каролина» завоевала единственный в своей истории Кубок Стэнли, в том же сезоне выиграв свою конференцию.
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