Капитан «Лады» Фисенко: «Ак Барс» — это главный претендент на Кубок Гагарина

Капитан «Лады» Михаил Фисенко прокомментировал победу в предсезонном матче с «Ак Барсом» (3:2) и высоко оценил перспективы обеих команд в предстоящем сезоне.

«Предсезонная игра, душновато было. Понятно, что «Ак Барс» тоже был не в оптимальном составе. Мы не очень удачно начали, неуверенно где-то. Против больших команд не все, наверное, играли у нас. Потом поймали как-то свою игру. Здорово, что выиграли. Сейчас любая победа для нашей команды – это хорошо, это будет добавлять нам уверенности.

Как проходит адаптация после перехода из «Металлурга»? Эмоции от перехода самые положительные, где-то, наверное, реальность превзошла ожидания. Думаю, что у нас будет такая боеспособная команда, против которой тяжело играть.

Как мне «Ак Барс» с Яшкиным и Жафяровым? Я думаю, что это главный претендент. Очень сбалансированная команда, где все звенья делают свою работу. Пришли игроки топ уровня, никому не надо об этом говорить. Поэтому будет классно следить за ними и будет классно проверить себя против них», – цитирует Фисенко Metaratings.ru.

Фисенко — серебряный призёр ЮЧМ-2008, двукратный серебряный (2019 и 2020) и бронзовый (2021) призёр чемпионата России и КХЛ. Всего в Континентальной хоккейной лиге Фисенко сыграл 557 матчей, набрав 138 (54+84) очков.