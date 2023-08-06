Кудашов: «Динамо» не ставит перед собой цель — быть готовым на 100% к началу сезона КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о подготовке бело-голубых к сезону-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги.
«Всегда на Кубке мэра Москвы проверяются какие-то последние варианты. Опять-таки, тут впереди длинный сезон, в котором уже не надо быть готовым на 100% к началу чемпионата. Уже и мы идём со стратегией, чтобы входить в сезон не на 100% готовыми, а плавно входить и дальше плавно идти по нему.
Смотрю ли за Никоновым и Буруяновым на турнире в Сочи? Да, конечно. У нас один хоккей с утра до вечера. У нас и молодёжка играет, и сборная играет, и сами мы играем», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в прошлом сезоне подопечные Кудашова уступили в первом раунде плей-офф «Торпедо» со счётом 2-4.
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