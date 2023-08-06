Форвард «Питтсбурга» Гюнцель перенёс операцию и выбыл на три месяца

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель перенёс операцию на голеностопе и выбыл на 12 недель, сообщает пресс-служба клуба. 28-летний игрок пропустит старт регулярного чемпионата НХЛ.

«Поскольку Джейк продолжал наращивать интенсивность своей подготовки к предстоящему сезону, стало очевидно, что его травма не заживала так, как это было было нужно ни для него, ни для «Пингвинз». Поэтому было решено, что хирургическое вмешательство будет лучшим способом обеспечить Джейку наилучшую подготовку к сезону-2023/2024», — заявил генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас.

В прошлом сезоне нападающий сыграл в регулярке 78 матчей, в которых забросил 36 шайб и отдал 37 результативных передач, набрав в общей сложности 73 очка.