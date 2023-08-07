Шулак: по 11 часов в самолёте — это очень жёстко. Так можно поиграть только один-два года

Защитник «Авангарда» Либор Шулак рассказал о длительных перелётах во время его игры за «Адмирал».

«Длинные перелёты с «Адмиралом» и большое игровое время – где находил силы? Всё дело в предсезонной подготовке. Очень важно хорошо готовиться к сезону. Я всю жизнь люблю тренироваться в зале, мне это очень помогает. Что касается перелётов… Надо находить время и возможность для отдыха. Конечно, это очень жёстко, когда по 11 часов в самолёте. Один-два года так поиграть ещё можно, но не, к примеру, десять лет», — сказал Шулак в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В прошедшем сезоне Шулак в 67 матчах регулярного чемпионата набрал 40 (13+27) очков при показателе полезности «+9». В плей-офф Шулак забросил две шайбы в 12 матчах с показателем полезности «+5».