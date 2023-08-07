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«Хотел доказать Разину, что отпустить меня было ошибкой». Шулак вспомнил свой дебют в КХЛ

«Хотел доказать Разину, что отпустить меня было ошибкой». Шулак вспомнил свой дебют в КХЛ
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Защитник «Авангарда» Либор Шулак вспомнил свой дебют в КХЛ за «Северсталь» Андрея Разина в сезоне-2019/2020.

«Не отпугнул ли от КХЛ первый неудачный опыт в «Северстали»? Нет, ни в коем случае. Я хотел показать Андрею Разину, что отпустить меня было ошибкой. Я помню, он мне сказал, что это хоккейная жизнь. Так бывает.

Моя роль в «Авангарде»? Я хочу помогать команде во всех трёх зонах. Да, мне удаётся игра в атаке, но в прошлом сезоне я ещё и заблокировал много бросков. То есть должен быть полный пакет – оборона, атака, хорошее катание, хорошие броски.

В большинстве я всегда был заточен на бросок. В то же время сейчас в КХЛ уже все знают, что я буду бросать, а если при этом будет открыт партнёр, то я отдам ему пас. Буду стараться действовать в соответствии с ситуацией», — сказал Шулак в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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