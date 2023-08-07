Сергей Светлов оценил перевод Матвея Мичкова в центр нападения СКА

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986 Сергей Светлов рассказал об игре СКА на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.
«Удивлён двум поражениям СКА? Насколько понимаю, армейцы играют под большими нагрузками после интенсивного и довольно раннего сбора в Новогорске, плюс идут тренировки и в день матчей. Эта система подготовки сработала в прошлом сезоне, когда СКА ровнее всех прошёл регулярный чемпионат. Но пока видно, что команде тяжело. Во всех трёх матчах турнира.
В центральной линии на первых ролях — совсем молодые Танков и Мичков. Танков пропустил из-за травмы прошлый сезон — и ему дают возможность почувствовать лёд и шайбу, вкатиться. Это сказывается на действиях первого звена.
Ход с переводом Мичкова в центр — очень ответственный и интересный. Скажу как крайний форвард, само амплуа центрального подразумевает больший объём работы по всей площадке, особенно в своей и центральной зонах. Грубо говоря, Мичкову нужно перейти из режима «моно» в режим «стерео», понять весь объём действий в новом амплуа. В частности по тактике, по движению, по функциональной подготовке.
В прошлом сезоне у нас в «Сочи» в ряде матчей Мичков проводил на льду под 20 минут в первом звене — но на фланге. Его потенциал просматривался, он готов делать новые шаги.
В некоторых эпизодах связка Мичкова с другим молодым талантом Иваном Демидовым смотрелась ярко. Были неожиданные игровые ходы, были и голы. Перспективный дуэт.
И Грицюк, и Толчинский, и Лайпсик только адаптируются. В частности Грицюк и Толчинский излишне эмоционально восприняли игру против бывшего клуба. Во всяком случае в матче с «Авангардом» тот же Грицюк при счёте 1:2 на длинной смене немного обрезался, СКА на контратаке пропустил, и это был решающий эпизод матча. Но потенциал этих именитых игроков очень высокий, например, Грицюк доказал это дублем в матче с «Сочи». В КХЛ им по силам доминировать. Посмотрим на их хоккей, когда команда выйдет из-под нагрузок», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.
Мичков сыграл на турнире три игры, в которых набрал 4 (2+2) результативных балла.
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