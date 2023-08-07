Зарипов: звал на свой прощальный матч Малкина, но он не сможет приехать

Бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал, что приглашал на свой прощальный матч нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Как идёт подготовка к этой игре? Всё супер, только что был на очередном совещании по организации матча. Клуб очень много помогает, ребята-организаторы из «Ак Барса» – большие молодцы, в них я не сомневался – практически все мои пожелания относительно этой игры они воплощают в жизнь. В детали вдаваться не буду, болельщикам будет интереснее увидеть всё это вживую.

Сам лично контролирую процесс подготовки или делегирую какие-то задачи? Все, кто задействован при подготовке к матчу, погружены на сто процентов, в том числе и я. Но если бы не было помощи от клуба, я такой масштаб один точно не потянул бы.

Удивлён, что билеты на игру разлетелись за пару дней? Очень. Вообще удивительно видеть тот ажиотаж вокруг этого матча, который есть. Невероятно, но очень приятно. В такие моменты начинаешь осознавать то, каким игроком ты был.

Были ли игроки, которых приглашал на матч, но они по каким-то причинам не смогут приехать? Звал Евгения Малкина, но он не сможет – насколько я знаю, он уже улетел в Америку по семейным делам», — цитирует Зарипова сайт КХЛ.

Напомним, прощальный матч Зарипова состоится 9 августа в Казани. Участие в нём примут Александр Овечкин, Алексей Морозов, Сергей Мозякин и другие звёзды хоккея.