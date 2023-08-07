Величкин о новой арене СКА на 21 500 человек: Магнитогорск, наверное, не собрал бы аншлаг

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин поделился ожиданиями от новой арены СКА, которая будет вмещать 21 500 человек.

«Что надо сделать СКА, чтобы собирать там аншлаги? Во-первых, само по себе, что арена находится в Санкт-Петербурге – это уже есть шанс собрать аншлаг. Если бы это был Магнитогорск, то, наверное, это было бы невозможно сделать. Во-вторых, это дальнейшая работа Романа Борисовича (Ротенберга) в этом же направлении, который мог бы просто жить и радоваться своей жизнью. Ну так судьба у него сложилась. Тем не менее он взялся за это непростое дело. Если Роман Борисович будет продолжать там работать, то это лёгкий вопрос для арены», — цитирует Величкина «Спорт день за днём».

Ранее составы ХК «Сочи», сборной России и СКА посетили футбольный матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Ахмат» (1:2).