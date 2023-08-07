Герин: «Миннесота» не должна пытаться просто заполучить новую сексуальную игрушку

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин высказался о стратегии команды на трансферном рынке.
«Мы должны сэкономить деньги для молодых парней, у которых будут подходить к концу контракты новичков. Кириллу понадобится новый контракт. Поэтому мы хотим поступать так же, как и поступали, а не просто пытаться заполучить новую сексуальную игрушку. Ты должен найти нужного человека или правильных людей. Они должны подходить команде», — приводит слова Герина The Athletic.
«Другими словами, если перспективы «дикарей» развиваются так, как Герин себе представляет, он должен убедиться, что команда может себе это позволить, а затем подсчитать доллары и центы, оставшиеся на внешние расходы. К тому времени есть надежда, что потолок зарплат существенно вырастет, чтобы компенсировать внутренние расходы», — добавил журналист Майкл Руссо.
- 7 августа 2023
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