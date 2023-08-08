The Athletic: у «Миннесоты» может быть полностью русская первая тройка атаки через 2 года

The Athletic предположил, какие звенья могут быть у «Миннесоты Уайлд» через два года — к началу сезона-2025/2026. Так, в первой тройке нападения могут играть одни россияне: Кирилл Капризов — слева, Марат Хуснутдинов — в центре, Данила Юров — справа. Тем не менее на место центрфорварда может претендовать также Марко Росси или неограниченно свободный агент — как и на позицию правого вингера.

«То, как Герин и компания реализуют свой план, будет иметь решающее значение. Огромный кусок потолка зарплат достанется Кириллу Капризову, который станет неограниченно свободным агентом после сезона-2025/2026 и может в принципе назвать свой номер. К тому времени Броку Фэйберу и Марко Росси, среди прочих, понадобятся новые контракты.

Капризов вступит в последний год своего пятилетнего контракта на $ 45 млн, так что это будет важный год для «Уайлд», чтобы показать, что они действительно могут сделать следующий шаг в борьбе за чемпионство. Играть вместе с Матсом Цуккарелло — это особенное чувство, но победа кажется самой важной вещью для российской суперзвезды.

К тому времени Капризову должны прийти на помощь. Перед началом лагеря развития в этом году он отправил сообщение расхваливаемому проспекту Юрову. Молодой форвард, улыбнувшись, сказал: «Он ждёт меня». У Юрова впереди ещё важный год в КХЛ. План таков: следующим летом он переезжает в профессиональную хоккейную лигу в Северной Америке (будь то НХЛ или АХЛ). Герин считает, что у Юрова есть возможность стать центрфорвардом, но в планах руководства команды, чтобы он хотя бы начал играть на фланге, и определить, с кем будет играть Капризов в первой тройке.

Мы быстро переводим его на позицию правого фланга первого звена после всего лишь одного года в североамериканском хоккее. Если это слишком рано, возможно, именно здесь «Уайлд» рассмотрят одного из своих других проспектов, переподпишет Райана Хартмана до того, как он станет свободным агентом следующим летом, или поищет кандидатов на рынке свободных агентов.

Если Росси добьётся огромных успехов в ближайшие пару лет и станет центрфорвардом №1, то мы могли бы увидеть его в первой тройке. Хуснутдинов, у которого к тому времени будет много опыта на профессиональном уровне, является ещё одним разрекламированным центрфорвардом системы, который, возможно, мог бы подняться до первого звена. Мы до сих пор не знаем будущего Хартмана, который может получить значительное повышение зарплаты по сравнению с его нынешним кэпхитом в $ 1,7 млн. Переподписание Хартмана на многолетний контракт может сделать его одним из вариантов, поскольку он был основным центрфорвардом для Капризова и Цуккарелло», — говорится в сообщении.