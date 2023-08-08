Минское «Динамо» забросило шесть шайб «Металлургу» и одержало победу в товарищеском матче

В Минске завершился товарищеский матч, в котором «Динамо» принимало магнитогорский «Металлург». Победу со счётом 6:3 одержали хозяева.
На третьей минуте первого периода Александр Волков открыл счёт в матче. На 10-й минуте периода Роман Горбунов с передачи Ника Меркли забросил вторую шайбу минчан. Спустя три минуты Вадим Мороз с передачи Романа Горбунова сделал счёт 3:0.
В начале второй двадцатиминутки Михаил Грасс размочил счёт в матче. На седьмой минуте второго периода Вадим Мороз оформил дубль, забросив четвёртую шайбу в ворота «Магнитки». На 13-й минуте периода Данил Гололобов сделал счёт 4:2.
В середине третьего периода Архип Неколенко сократил отставание до минимума. Спустя 51 секунду Сергей Кузнецов сделал счёт 5:3. В конце матча окончательный счёт установил Тимофей Ковгореня.
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