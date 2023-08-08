Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Минское «Динамо» забросило шесть шайб «Металлургу» и одержало победу в товарищеском матче

Минское «Динамо» забросило шесть шайб «Металлургу» и одержало победу в товарищеском матче
Аудио-версия:
Комментарии

В Минске завершился товарищеский матч, в котором «Динамо» принимало магнитогорский «Металлург». Победу со счётом 6:3 одержали хозяева.

На третьей минуте первого периода Александр Волков открыл счёт в матче. На 10-й минуте периода Роман Горбунов с передачи Ника Меркли забросил вторую шайбу минчан. Спустя три минуты Вадим Мороз с передачи Романа Горбунова сделал счёт 3:0.

В начале второй двадцатиминутки Михаил Грасс размочил счёт в матче. На седьмой минуте второго периода Вадим Мороз оформил дубль, забросив четвёртую шайбу в ворота «Магнитки». На 13-й минуте периода Данил Гололобов сделал счёт 4:2.

В середине третьего периода Архип Неколенко сократил отставание до минимума. Спустя 51 секунду Сергей Кузнецов сделал счёт 5:3. В конце матча окончательный счёт установил Тимофей Ковгореня.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
08 августа 2023, вторник. 14:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Волков – 02:53 (5x5)   2:0 Горбунов (Меркли) – 09:54 (5x4)   3:0 Мороз (Горбунов) – 13:16 (5x5)   3:1 Грасс – 22:24 (5x5)   4:1 Мороз – 26:05 (5x5)   4:2 Гололобов – 32:56 (5x5)   4:3 Неколенко – 48:14 (5x5)   5:3 Кузнецов – 48:49 (5x5)   6:3 Ковгореня – 59:32 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023