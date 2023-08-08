Толчинский рассказал, как чуть не лишил Радулова бонуса в 90 млн рублей

Нападающий СКА Сергей Толчинский рассказал о бомбардирской гонке в конце прошлого сезона в КХЛ. Напомним, Сергей, выступая за «Авангард», стал пятым с 56 (16+40) очками, а капитан «Ак Барса» Александр Радулов — третьим, что позволило ему получить бонус в размере 90 млн рублей.

«В принципе сезоном своим доволен. Я в итоге стал четвёртым бомбардиром, Радул меня обогнал всего лишь на одно очко. Помню последний матч – мне нужно было набрать три очка, а ему – одно, чтобы попасть в тройку, а это бонусы. Я тренерам сказал, что хочу поехать и попробую набрать три очка. Я переживал, чтобы Радул не забил, было видно, что он тоже переживал, чтобы я не набрал очков. Первые два периода проходит, у нас всё получается, я набрал две передачи, и в третьем периоде были моменты. Но в итоге Радул в овертайме забил и на рукопожатии сказал, что стрёмно уже было, что я его догонял и мог набрать третье очко. Такой был посыл. Ну он зверь, в таком возрасте столько очков набрать», — сказал Толчинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата». Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Толчинским читайте на «Чемпионате» завтра, 9 августа.