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Национальная хоккейная лига опубликовала расписание предсезонных игр

Национальная хоккейная лига опубликовала расписание предсезонных игр
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала расписание предсезонных игр.

Первые матчи состоятся 23 сентября 2023 года. «Аризона Койотс» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз» в Австралии. В этот же день другой состав «Аризоны» дважды сыграет с «Сент-Луис Блюз».

24 сентября состоятся следующие матчи:

«Аризона» — «Лос-Анджелес» (Австралия);
«Коламбус Блю Джекетс» — «Питтсбург Пингвинз»;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз»;
«Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз»;
«Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш»;
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон Брюинз»;
«Виннипег Джетс» — «Эдмонтон Ойлерз»;
«Аризона» — «Даллас Старз»;
«Питтсбург» — «Коламбус»;
«Ванкувер Кэнакс» — «Калгари Флэймз»;
«Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс»;
«Лос-Анджелес» — «Анахайм Дакс».

Полное расписание матчей можно посмотреть по ссылке.

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