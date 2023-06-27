Национальная хоккейная лига опубликовала расписание регулярного сезона-2023/2024.
Новый сезон начнётся 10 октября по американскому времени. «Вегас Голден Найтс» в первом матче регулярки примет на своём льду «Сиэтл Кракен». Позже в этот день пройдут матчи «Тампа Бэй-Лайтнинг» — «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз» — «Чикаго Блэкхоукс».
«Детройт Ред Уингз», «Миннесота Уайлд», «Оттава Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс» встретятся в вынесенных матчах в Швеции в ноябре 2023 года. 1 января 2024 года в рамках «Зимней Классики» сыграют «Сиэтл» и «Вегас» на открытом воздухе. С 1 по 4 февраля 2024 года в лиге предусмотрен перерыв на Матч всех звёзд в Торонто.
Регулярный сезон-2023/2024, состоящий из 1312 игр — по 82 игры на команду, — завершится 18 апреля 2024 года.
- 27 июня 2023
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