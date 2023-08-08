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Сборная России отыгралась с 1:4 и 2:5 и победила СКА по буллитам в матче Sochi Hockey Open

Сборная России отыгралась с 1:4 и 2:5 и победила СКА по буллитам в матче Sochi Hockey Open
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В Сочи на стадионе «Шайба» завершился заключительный матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором сборная России одержала победу над СКА по буллитам со счётом 6:5.

На 11-й минуте первого периода Илья Федотов открыл счёт в матче. Спустя 41 секунду Семён Демидов с передачи Дмитрия Кателевского восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте Брендан Лайпсик с передач Сергея Толчинского и Кирилла Танкова вновь вывел СКА вперёд. На 15-й минуте периода Эмиль Галимов с передач Ильи Федотова и Максима Федотова сделал счёт 3:1.

В начале второй двадцатиминутки Иван Демидов с передач Артёма Сергеева и Матвея Мичкова забросил четвёртую шайбу армейцев. На восьмой минуте периода Семён Синяткин с передачи Михаила Гуляева сделал счёт 4:2. На 15-й минуте второго периода Илья Федотов с передач Эмиля Галимова и Ивана Зинченко вновь сделал разницу в три шайбы.

На 53-й секунде третьего периода Дмитрий Кателевский с передач Семёна Синяткина и Арсения Коромыслова забросил третью шайбу сборной России в игре. Спустя две минуты Кателевский сделал дубль, сократив отставание до минимума. На 16-й минуте периода Максим Великов с передач Матвея Кабуша и Арсения Коромыслова сделал счёт 5:5.

В серии буллитов лучше оказалась сборная России. Победный бросок на счету Руслана Абросимова.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
08 августа 2023, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
6 : 5
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Федотов – 10:16 (5x5)   1:1 Демидов (Кателевский) – 10:57 (5x5)   1:2 Лайпсик (Толчинский, Танков) – 12:18 (5x5)   1:3 Галимов (Федотов, Федотов) – 14:15 (5x5)   1:4 Демидов (Сергеев, Мичков) – 22:36 (5x4)   2:4 Синяткин (Гуляев) – 27:36 (4x4)   2:5 Федотов (Галимов, Зинченко) – 34:17 (5x5)   3:5 Кателевский (Синяткин, Коромыслов) – 40:53 (5x4)   4:5 Кателевский (Демидов, Коромыслов) – 42:50 (5x4)   5:5 Великов (Кабуш, Коромыслов) – 55:33 (5x5)   6:5 Абросимов – 65:00
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