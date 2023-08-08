Сборная России отыгралась с 1:4 и 2:5 и победила СКА по буллитам в матче Sochi Hockey Open

В Сочи на стадионе «Шайба» завершился заключительный матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором сборная России одержала победу над СКА по буллитам со счётом 6:5.
На 11-й минуте первого периода Илья Федотов открыл счёт в матче. Спустя 41 секунду Семён Демидов с передачи Дмитрия Кателевского восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте Брендан Лайпсик с передач Сергея Толчинского и Кирилла Танкова вновь вывел СКА вперёд. На 15-й минуте периода Эмиль Галимов с передач Ильи Федотова и Максима Федотова сделал счёт 3:1.
В начале второй двадцатиминутки Иван Демидов с передач Артёма Сергеева и Матвея Мичкова забросил четвёртую шайбу армейцев. На восьмой минуте периода Семён Синяткин с передачи Михаила Гуляева сделал счёт 4:2. На 15-й минуте второго периода Илья Федотов с передач Эмиля Галимова и Ивана Зинченко вновь сделал разницу в три шайбы.
На 53-й секунде третьего периода Дмитрий Кателевский с передач Семёна Синяткина и Арсения Коромыслова забросил третью шайбу сборной России в игре. Спустя две минуты Кателевский сделал дубль, сократив отставание до минимума. На 16-й минуте периода Максим Великов с передач Матвея Кабуша и Арсения Коромыслова сделал счёт 5:5.
В серии буллитов лучше оказалась сборная России. Победный бросок на счету Руслана Абросимова.
- 8 августа 2023
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