Ротенберг: я всегда был фанатом хоккея Зарипова, его карьера говорит сама за себя

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о Данисе Зарипове, который завтра, 9 августа, в Казани сыграет свой прощальный матч.
«С большим уважением отношусь к Данису, я всегда был фанатом его хоккея, такая игра мне импонирует. В этом уникальность и мастерство, его карьера говорит сама за себя. Он внёс огромный вклад в победы сборной России, у него много побед на клубном уровне. Он пример для многих молодых, что можно быть лучшим во всём, но главное – реализация моментов и мастерство. Долгие годы мальчишки будут смотреть его игровые эпизоды, и мы будем показывать, как он разбирается в разных ситуациях. Замечательная карьера, думаю, у Даниса будет карьера и вне льда. Он очень образованный человек, с ним очень приятно общаться. Он точно за развитие хоккея, за яркий хоккей. Думаю, он ещё внесёт вклад в развитие нашего хоккея. Данис пригласил меня на свой прощальный матч. Было огромное желание полететь и сыграть с ним в этом матче, но нет возможности, мы здесь работаем. Обязательно посмотрю игру, там будут играть все великие игроки, ребята, которые олицетворяют наш хоккей», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 8 августа 2023
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